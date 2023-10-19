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Украина ждет от Запада поставок F-16 в начале 2024 года

Глава МИД Украины Кулеба: Киев желает получить F-16 в первой половине 2024 года

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Ints Kalnins/Reuters

Власти Украины надеются, что западные истребители F-16 появятся на территории страны в 2024 году, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости. По его словам, по самым позитивным прогнозам самолеты должны быть в первой половине года.

«Единственное препятствие для того, чтобы F-16 появились в украинском небе, — это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, — где-то первая половина следующего года», — отметил Кулеба.

Он добавил, что в настоящее время украинские пилоты продолжают проходить обучения по управлению F-16 — процесс проходит в западных государствах, в частности в Нидерландах и Дании. Кулеба подчеркнул, что пока идет подготовка пилотов, в республике строится инфраструктура для приема техники.

Ранее в Киеве рассказали об обещаниях США по ракетам ATACMS.

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