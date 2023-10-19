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В Германии потребовали от Шольца объяснений из-за позиции по Taurus для Украины

Глава ХДС Мерц потребовал от Шольца объяснений из-за позиций по Taurus для Киева

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Johanna Geron/Reuters

Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц во время выступления в бундестаге потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца объяснений, почему он продолжает выступать против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщает AFP.

В частности, Мерц потребовал от федерального канцлера рассказать, почему он действует «явно вопреки воле» входящих в правящую коалицию фракций.

Лидер ХДС напомнил, что правительство США уже приняло решение о предоставлении Киеву ракет ATACMS.

Мерц также подчеркнул необходимость послать «очень четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину на следующем саммите ЕС о том, что он не дождется усталости Запада от поддержки Украины.

Ранее газета Politico писала, что колебания Олафа Шольца по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине вызывают возмущение в Киеве.

До этого сообщалось, что большинство граждан Германии одобряют решение правительства страны во главе с канцлером Олафом Шольцем по отказу от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, передает Antenne NRW. Согласно опросу YouGov, это решение поддержали 55% респондентов.

Ранее Шольц заявил, что ЕС должен совместно продолжать помогать Украине.

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