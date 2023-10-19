Депутаты Рады устроили словесную перепалку после рассмотрения закона об отмене УПЦ

В Верховной раде произошла словесная перепалка между народными депутатами после того, как они проголосовали в первом чтении за законопроект о запрете на территории Украины канонической Украинской Православной церкви. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

«Ты раскалываешь Украину!» — объявил один из депутатов другому на опубликованном видео.

Парламентарии не обошлись без матерной лексики.

Как сообщал депутат Ярослав Железняк, «за» запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов. «Против» — 15.

В пояснительной записке отмечается, что проект предлагает внести изменения в законодательство, для предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, которые управляются из другого государства.

Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.