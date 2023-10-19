Нетаньяху объяснил Сунаку одну из целей атаки ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал своему британскому коллеге Риши Сунаку, прибывшему с визитом в страну, одну из целей атаки группировки ХАМАС 7 октября на еврейское государство. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нетаньяху, одной из целей атаки ХАМАС на Израиль 7 октября был срыв процесса нормализации отношений в Ближневосточном регионе.

Также Нетаньяху в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что еврейское государство нуждается в поддержке Великобритании в войне с ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».