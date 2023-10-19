В России окрестили власти Украины сатанистами

В руководстве Украины засели сатанисты, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на принятие в Верховной раде в первом чтении законопроекта о запрете канонической УПЦ на территории республики.

«После Октябрьской революции в далеком 1917 году даже большевики не осмелились запретить Русскую Православную Церковь. Сатанисты, засевшие в нынешнем руководстве Украины решились на это грехопадение. Господь им судья!» — написал Джабаров.

Информация о том, что в Раде одобрили в первом чтении закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, появилась 19 октября. По мнению властей Украины, к подобным организациям относится каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

Ранее Россия призвала ООН осудить репрессии Украины против церкви.