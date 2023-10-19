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В Польше раскритиковали избирателей, голосовавших за оппозицию

В Польше обвинили голосовавших за оппозицию в предательстве интересов страны

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Kacper Pempel/Reuters

Депутат европарламента от польской партии «Право и справедливость» Здзислав Краснодембский заявил, что «некоторые избиратели», отдавшие голос за оппозицию, голосовали против интересов Польши как государства. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Некоторые избиратели, проголосовавшие за «демократическую, тотальную» оппозицию, уже начинают понимать, что, возможно, они проголосовали против своих жизненных интересов…Интересно, когда же начнет доходить до их сознания, что они проголосовали против жизненных интересов Польши как государства?» — написал парламентарий.

По его словам, вскоре избиратели столкнутся с «лишением социальных прав». Как отметил Краснодембский, «это только вопрос времени».

До этого стало известно, что правящая партия Польши Ярослава Качиньского «Право и справедливость» потеряла большинство в парламенте, теперь у оппозиции есть возможность сформировать правящую коалицию.

По результатам голосования партия «Право и справедливость» находится на первом месте, набрав 35,38% голосов. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набрала 30,70%. «Третий путь» набрал 14,40%, а партия «Левые» — 8,61%.

Таким образом общий результат трех оппозиционных партий позволит получить большинство в парламенте Польши, что даст возможность претендовать на формирование правительства.

Ранее в Польше заявили, что на парламентских выборах «победило зло».

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