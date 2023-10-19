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Володин: ООН следует привлечь Байдена к ответу

Спикер ГД Володин: ООН должна привлечь президента США Байдена к ответу

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) должна начать привлечение президента США Джо Байдена к ответственности за обострение израильско-палестинского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, виновник гибели мирных людей и выгодоприобретатель этого конфликта — США.

«Организации Объединенных Наций в этой ситуации надо инициировать привлечение к ответственности Байдена», — заявил он.

По его словам, конфликт может прекратиться, «если только ООН покажет свое лицо и наконец-то займет позицию».

«Байден должен ответить. Либо они (Соединенные Штаты Америки. — «Газета.Ru») должны прекратить это, либо ООН должна привлекать его к ответственности как военного преступника, как человека, который стоит за разжиганием этого и других конфликтов», — подчеркнул Володин.

18 октября Байден находился в Израиле с визитом. Нынешний глава Белого дома провел несколько встреч с военно-политическим руководством страны. Он выразил солидарность американских властей с Израилем в условиях резкого обострения эскалации.

Также стало известно, что чиновник госдепа Джош Пол уволился из-за решения президента США Джо Байдена оказывать военную помощь Израилю.

Ранее премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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