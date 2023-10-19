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Лавров пригласил главу МИД КНДР посетить Москву

Лавров пригласил главу МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Пхеньян пригласил северокорейского коллегу Цой Сон Хи посетить Москву в удобное время, передает ТАСС.

Лавров пообщался с Цой Сон Хи, после чего провел встречу с журалистами.

19 октября Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. В ходе этой встречи российский дипломат подписал соглашение о межмидовских обменах с КНДР.

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. По его словам, это стало возможным после проведения саммита между российским президентом Владимиром Путиным и главой северокорейского государства Ким Чен Ыном в сентябре этого года.

Глава МИД отметил, что Россия полностью поддерживает курс Пхеньяна на независимость и самостоятельный путь развития, и подчеркнул важность для народа иметь право самому определять свое будущее и пути своего развития.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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