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На форуме в Перми, куда приехал Путин, сработала пожарная тревога

На форуме «Россия — спортивная держава» по ошибке сработала пожарная тревога

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Владимир Астапкович/РИА Новости

На форуме «Россия — спортивная держава» в Перми, куда ранее прибыл президент России Владимир Путин, по ошибке сработала пожарная тревога. Об этом сообщает РИА Новости.

После ложного срабатывания тревоги работа форума продолжилась в штатном режиме.

До этого президент России Владимир Путин прибыл на международный форум «Россия — спортивная держава». Как ожидается, глава государства проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми назвал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам этнической дискриминацией.

Форум объединяет более трех тысяч человек: олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии. Он был учрежден в 2009 году.

Мероприятия форума завершатся 22 октября.

Ранее в Госдуме заявили, что в МОК хотят отменить Россию как спортивную державу.

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