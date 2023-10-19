Анкара опровергла слухи о размещении иностранных войск в Турции

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана не подтвердила слухи о размещении иностранных войск на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.

«В статьях под заголовком «Иностранные войска на нашей территории!» и утверждениях «Иностранные войска идут в Турцию», касающихся принятия президентского предложения о продлении срока действия тезиса об отправке войск в Ирак и Сирию еще на два года, содержится манипуляция», — говорится в заявлении.

В администрации президента подчеркнули, что такой ситуации, когда иностранные войска прибывают и размещаются в Турции, не существует.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента сообщало, что Турция не готовилась к вмешательству в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».