Израиль обвинил ХАМАС в подготовке сфабрикованного видео удара по больнице в Газе

МИД Израиля заявил, что ХАМАС готовит фальсифицированное видео о якобы совершенном Израилем ударе по больнице в Газе. Об этом пишет ТАСС.

«Источники в разведке сообщают нам, что ХАМАС работает над сфабрикованным видео, чтобы скрыть осечку ракеты «Исламского джихада» (организация запрещена в России)», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что в Израиле уже предъявили доказательства вины палестинской стороны во взрыве в больнице.

В Израиле в ударе по больнице обвиняют «Палестинский исламский джихад», отмечая, что взрыв был непреднамеренным.

До этого в США заявили, что удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа нанесли палестинские боевики.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.