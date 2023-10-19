В дипмиссии РФ в Палестине рассказали о планах по эвакуации

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что российские дипломаты не планируют эвакуироваться из города Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет ТАСС.

Зарипова подчеркнула, что на территории Западного берега Иордана боевых действий и обстрелов нет, в отличие от сектора Газа, который также заселен палестинцами.

До этого МИД РФ заявил, что Россия приложит все усилия по вывозу своих граждан из Израиля и Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.