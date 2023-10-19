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Евросоюзу предлагают разработать мирную инициативу по Ближнему Востоку

ЕП предложит ЕС разработать собственную мирную инициативу по Ближнему Востоку

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Global Look Press

Депутаты Европейского парламента (ЕП) призовут Внешнеполитическую службу Евросоюза (ЕС) и страны-члены объединения разработать собственную инициативу по ситуации на Ближнем Востоке для немедленного возобновления мирного процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции ЕП по палестино-израильскому конфликту.

Голосование по ближневосточной резолюции на пленарной сессии ЕП в Страсбурге пройдет сегодня в 13:00 мск. Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов, отмечает агентство.

В тексте документа говорится, что ЕП заявляет о своей поддержке решения о создании двух государств (Палестины и Израиля) на основе границ 1967 года. Столицей обоих государств европейские депутаты предлагают сделать Иерусалим.

В ЕП также намерены призвать к немедленному освобождению всех заложников и привлечению к ответственности виновных в террористических атаках и нарушениях международного права. Кроме того, в резолюции есть указание на право Израиля на самооборону, при этом страну призывают проводить различия между палестинским народом и организацией ХАМАС.

Накануне сообщалось, что Совбез ООН не внес в резолюцию осуждение атаки на больницу в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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