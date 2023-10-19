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Китай недоволен противодействием США в ООН по Палестине

МИД КНР: Китай разочарован вето США в Совбезе ООН по резолюциям о Палестине

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David J. Phillip/AP

Китай очень разочарован противодействием США по резолюциям о Палестине в ООН. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает ТАСС.

«Китай глубоко разочарован тем, что США препятствовали принятию Советом Безопасности ООН проекта резолюции по палестинскому вопросу», — отметила дипломат.

До этого спецкоординатор ООН по ситуации на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявлял, что этот регион «поставлен на край пропасти» из-за конфликта ХАМАС и Израиля.

Он подчеркнул, что риск эскалации конфликта очень реален и грозит катастрофическими последствиями.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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