ХАМАС поблагодарил РФ за позицию в СБ ООН

ХАМАС поблагодарил РФ за отказ поддержать резолюцию Бразилии в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщается в Telegram-канале ХАМАС.

В ходе голосования Россия воздержалась.

«ХАМАС высоко ценит позицию России, которая настаивает на том, что резолюция должна включать прямой и однозначный призыв к прекращению огня и прекращению неизбирательных ударов по мирному населению в Газе», — говорится в заявлении организации.

В ХАМАС также призвали международное сообщество прекратить «варварскую агрессию» в отношении сектора Газа.

До этого в Израиле заявили, что операция по зачистке территорий вокруг Газы от ХАМАС продолжается.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.