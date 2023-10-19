В РФ появятся эксперты по политологической экспертизе

Замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте Георгий Омельянюк рассказал, что в России начали готовить экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Омельянюка, сейчас по программе дополнительного профессионального образования проходят переподготовку три эксперта — два доктора наук и один кандидат политических наук.

«К задачам политологической экспертизы относится установление факта осуществления политической деятельности, потому что зачастую организация декларирует, что не занимается политической деятельностью, а по факту реально такую деятельность осуществляет», — пояснил он.

До этого исследователи Высшей школы экономики выяснили, что 26% российских работников занимают должности, соответствующие их образованию, навыкам и специальности.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.