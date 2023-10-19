Запад заподозрили в повторении украинского сценария в Израиле

Западные лидеры съезжаются в Израиль на фоне нападения ХАМАС на еврейское государство, точно так же, как они приезжали на Украину, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, своими действиями они лишь ухудшают ситуацию.

«Западные страны, наигравшись в войнушки и обещания верности с режимом Зеленского, теперь повторяют как по кальке украинский сценарий в Израиле. Байден, Шольц, теперь Сунак приезжают в Израиль, как некогда приезжали в Киев, с обещаниями безоговорочной поддержки, но тем самым лишь подливая масла в огонь», — отметил Шеремет.

Он добавил, что подобные поездки связаны лишь с политическими интересами представителей западных государств. Шеремет подчеркнул, что эти визиты символизируют лишь дальнейшую эскалацию конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

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