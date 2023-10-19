В Китае рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина

В Китае позитивно оценили встречу президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в Пекине 18 октября, передает ТАСС. Как заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, в ходе диалога стороны обменялись мнения по множеству различных вопросов.

«Переговоры между главами двух государств были откровенными, дружественными и глубокими. Стороны обменялись мнениями о практическом сотрудничестве в двусторонних отношениях, международном многостороннем сотрудничестве», — пояснила Мао Нин.

Она добавила, что в рамках переговоров Путина и Си Цзиньпина поднимались и вопросы, связанные с проектом «Один пояс — один путь». Мао Нин подчеркнула, что китайская сторона готова и дальше развивать сотрудничество с Россией.

Ранее Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и Китая.