ООН: Ближний Восток поставлен на край пропасти из-за конфликта ХАМАС и Израиля

Спецкоординатор ООН по ситуации на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявил, что этот регион «поставлен на край пропасти» из-за конфликта ХАМАС и Израиля. Об этом сообщает Ynet.

По словам Веннесланда, война стала «одним из самых тяжелых моментов для израильтян и палестинцев за последние 75 лет».

«Я боюсь, что мы стоим на краю глубокой и опасной пропасти, которая может изменить направление израильско-палестинского конфликта, если не всего Ближнего Востока», — заявил международный чиновник на заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что риск эскалации конфликта очень реален и грозит катастрофическими последствиями.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.