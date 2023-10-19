В ГД внесен проект обращения к ООН и парламентам в связи с конфликтом Палестины и Израиля

В Государственную думу внесен проект обращения к Организации Объединенных Наций и парламентам мира в связи с конфликтом, разразившимся между Палестиной и Израилем. Об этом сообщил председатель ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, российская сторона намерена призвать ООН и парламенты страны мира незамедлительно принять все возможные меры для прекращения кровопролития и насилия в отношении мирного населения, а также предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке.

«Голос российского депутатского корпуса должен быть обязательно услышан», — подчеркнул Слуцкий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.