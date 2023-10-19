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Власти КНР заявили, что готовы расширить сотрудничество с Россией и Монголией

Си Цзиньпин: КНР готова расширить сотрудничество с РФ и Монголией

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Depositphotos

Пекин готов работать над новым экономическим коридором между Россией и Монголией. Об этом в ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

«Китай готов расширять трехстороннее сотрудничество между Китаем, Монголией и Россией и неуклонно продвигать строительство экономического коридора между тремя странами», — подчеркнул он.

До этого Си Цзиньпин говорил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере.

Он пояснил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой, чтобы построить партнерские отношения в энергетической сфере на высоком уровне, а также для постоянного повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической промышленности. Также председатель КНР отметил, что Китай готов вместе с Россией содействовать устойчивому развитию энергетического рынка.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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