Власти КНР заявили, что готовы расширить сотрудничество с Россией и Монголией

Пекин готов работать над новым экономическим коридором между Россией и Монголией. Об этом в ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

«Китай готов расширять трехстороннее сотрудничество между Китаем, Монголией и Россией и неуклонно продвигать строительство экономического коридора между тремя странами», — подчеркнул он.

До этого Си Цзиньпин говорил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере.

Он пояснил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой, чтобы построить партнерские отношения в энергетической сфере на высоком уровне, а также для постоянного повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической промышленности. Также председатель КНР отметил, что Китай готов вместе с Россией содействовать устойчивому развитию энергетического рынка.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.