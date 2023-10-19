В Иране предупреждают о возможности включения в конфликт на Ближнем Востоке новых стран

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что поддержка Израиля со стороны других стран может привести к включению в конфликт новых игроков. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает ТАСС.

«Продолжение преступлений сионистского режима (имеется в виду Израиль — «Газета.Ru»), его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков», — сказал Багери.

Ранее Шойгу и Багери обсудили военное сотрудничество России и Ирана. В ходе встречи российский министр заявил, что Иран — стратегический партнер России на Ближнем Востоке.

18 октября Иран выступил за введение санкций против Израиля после удара по больнице в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.