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Лавров предупредил о риске перерастания палестино-израильского конфликта в региональный

Лавров: риск перерастания конфликта Израиля и Палестины в региональный высок

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Francis Mascarenhas/Reuters

Риск перерастания вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной в общерегиональный очень высок. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что попытки ряда стран возложить всю ответственность на Иран являются достаточно провокационными.

По словам Лаврова, Иран занимает достаточно ответственную взвешенную позицию и, напротив, призывает к недопущению разрастания этого конфликта на весь Ближний Восток и сопредельные страны.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что не знает, поспособствует ли текущий конфликт между Израилем и Палестиной созданию палестинского государства, но это было бы верным решением.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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