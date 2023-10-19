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США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке

Журналист Такер Карлсон предрек поражение США в войне на Ближнем Востоке

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Global Look Press

Бывший ведущий американского канала Fox News, журналист Такер Карлсон высказал мнение на своей странице в X, что конфликт на Ближнем Востоке закончится поражением США, если в нем будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива.

По словам журналиста, ставки значительно выше, чем полагают многие американские граждане, вероятно, большинство стран не поддержат Соединенные Штаты.

Карлсон утверждает, что американская армия сейчас слабее, чем это было полвека назад, — США проиграют «мировую войну», однако президент Джо Байден этого не понимает.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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