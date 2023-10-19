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Китай выразил готовность вместе с Россией повысить устойчивость поставок в энергетике

Китай готов вместе с РФ повышать устойчивость цепочек поставок в энергетике

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Petar Kujundzic/Reuters

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Пекин готов сотрудничать с Москвой, чтобы построить партнерские отношения в энергетической сфере на высоком уровне, а также для постоянного повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической промышленности.

Си Цзиньпин добавил, что Китай готов вместе с Российской Федерацией в долгосрочной перспективе содействовать устойчивому развитию энергетического рынка, вносить вклад для создания партнерства в сфере чистой энергетики.

До этого Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай поддерживает народ России в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития.

Путин в свою очередь сообщил, что премьеры Российской Федерации и Китая планируют подписать в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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