Канада ввела новые санкции против Ирана из-за ядерной программы страны

Власти Канады ввели новые санкции в отношении Ирана после того, как действия ограничений из-за «ядерной сделки» истекли. Об этом со ссылкой на заявление МИД Канады сообщает РИА Новости.

Действие санкций ООН, введенных в связи ракетной программой Ирана, закончилось 18 октября. МИД Канады заявил, что поскольку сохраняются опасения, связанные с ядерной и ракетной программами Ирана, то Оттава в координации с США, Великобританией и ЕС продолжит оказывать давление на Тегеран.

Новые санкции вводятся в отношении 18 физических лиц и 56 организаций, участвующих, поддерживающих, содействующих или финансирующих иранские программы.

В заявлении МИД утверждается, что санкции также направлены на действующих и бывших высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним организаций.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты добавили в санкционный список по Ирану и нераспространению ядерного оружия десять человек и восемь юридических лиц из Ирана.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.