Си Цзиньпин оценил сотрудничество России и Китая в энергетике

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, энергетическое сотрудничество двух государств обрело всесторонний, широкомасштабный, глубокий и высокоуровневый характер благодаря долгим годам совместных усилий Москвы и Пекина.

До этого Си Цзиньпин во время двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Пекине готовы укреплять взаимодействие и сотрудничество с Москвой в рамках многосторонних структур.

Си Цзиньпин отметил, что Китай вместе с Россией может играть более значимую роль в поддержании продовольственной безопасности, энергетической безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок и производства.

Кроме того, глава Китайской Народной Республики также подчеркнул готовность Пекина вместе с Москвой заниматься защитой общих интересов двух государств, региона и развивающихся стран.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.