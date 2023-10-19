Медведев рассказал о ревности Украины к Израилю

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украина на фоне обострения на Ближнем Востоке напугана перспективой получать меньше поддержки от Запада и отчаянно ревнует к Израилю. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Медведев утверждает, что предсказуемым является то, что главы европейских стран, «окончательно ставшие марионетками Вашингтона, отчаянно и безуспешно ищут «русский след» в обострении палестино-израильского конфликта».

По его мнению, в Европе закрывают глаза на «очевидные факты», пытаются «залакировать кровь на обеих сторонах конфликта красивыми пустыми словами».

Он считает, что Украина, «напуганная перспективой получить меньше оружия и финансовой помощи», отчаянно ревнует к Израилю, «клянчит и проливает крокодиловы слезы».

До этого, по информации, опубликованной Financial Times со ссылкой на свои источники, стало известно, что западная поддержка действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины, подорвала усилия Европы по привлечению развивающихся стран на свою сторону в связи с конфликтом на Украине.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.