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Медведев рассказал о ревности Украины к Израилю

Медведев заявил об «отчаянной ревности» Украины к Израилю

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украина на фоне обострения на Ближнем Востоке напугана перспективой получать меньше поддержки от Запада и отчаянно ревнует к Израилю. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Медведев утверждает, что предсказуемым является то, что главы европейских стран, «окончательно ставшие марионетками Вашингтона, отчаянно и безуспешно ищут «русский след» в обострении палестино-израильского конфликта».

По его мнению, в Европе закрывают глаза на «очевидные факты», пытаются «залакировать кровь на обеих сторонах конфликта красивыми пустыми словами».

Он считает, что Украина, «напуганная перспективой получить меньше оружия и финансовой помощи», отчаянно ревнует к Израилю, «клянчит и проливает крокодиловы слезы».

До этого, по информации, опубликованной Financial Times со ссылкой на свои источники, стало известно, что западная поддержка действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины, подорвала усилия Европы по привлечению развивающихся стран на свою сторону в связи с конфликтом на Украине.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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