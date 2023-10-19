Медведев оценил возможности переговоров на Ближнем Востоке при участии США

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию и заведомо обречен. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его мнению, любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии американской стороны «вырождается в фикцию и заведомо обречен».

По его словам, действия экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который в 2017 дал распоряжение о перенесении посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являются характерным примером этого.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонных переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным призвал остановить «преступления, которые Израиль совершает в Газе».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.