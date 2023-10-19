США объявили о смягчении санкционного режима против Венесуэлы

В Вашингтоне было заявлено о намерении американских властей смягчить санкции против Венесуэлы, в первую очередь в нефтегазовом секторе. Об этом, ссылаясь на выступление представителя Белого дома, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, решение властей США смягчить санкции связано с достигнутыми договоренностями правительства Венесуэлы и оппозиции о гарантиях на выборах президента. Поэтому, исходя из долгосрочной политики, Вашингтон ограниченно смягчит санкции. Смягчение санкций будет касаться главным образом нефтяного и газового сектора.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что другие введенные против Каракаса санкции и ограничения продолжают оставаться в силе. Мало того, американские власти оставляют за собой право изменить или отменить решение о смягчении санкционного режима.

Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов готова рассмотреть возможность изменения санкционного режима в отношении Венесуэлы, если в стране будут проведены демократические реформы и созданы условия для свободных и справедливых президентских выборов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.