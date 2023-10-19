Президенты США и Египта договорились о постоянной доставке гуманитарной помощи в Газу

Президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и США Джо Байден достигли соглашения о доставке на постоянной основе гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию ас-Сиси.

По информации, полученной из Каира, Байден по телефону позвонил египетскому президенту. Разговор двух лидеров касался гуманитарной ситуации, сложившейся в секторе Газа. Байден и ас-Сиси договорились о поставке в Газу гуманитарной помощи на постоянной основе через пограничный переход «Рафах».

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что около тысячи россиян и членов их семей обратились в Министерство иностранных дел РФ с просьбой об эвакуации из сектора Газа.

Правительство Палестины пообещало оказать помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. Уже оттуда люди смогут улететь на родину. Эвакуация началась при участии российских дипломатов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.