Пропалестинские демонстранты были вытеснены полицией из здания конгресса США в Вашингтоне

Демонстранты, протестующие против боевых действий в секторе Газа, были вытеснены полицией из офиса палаты представителей конгресса в столице США, сообщает РИА Новости.

Сейчас протестующие находятся снаружи здания. Полиция не позволяет демонстрантам проникнуть на территорию Капитолия. Улица, на которой проходит митинг, перекрыта.

Демонстранты с плакатами «Остановите геноцид в Газе» требуют прекращения огня и предоставления свободы Палестине.

Раннее сообщалось, что пропалестинские протестующие ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне. Полиция Капитолия арестовала около 100 человек.

До этого стало известно, что после атаки на баптистскую больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа тысячи граждан Турции вышли на улицы с палестинскими флагами в руках. Граждане собрались перед Генеральным консульством Израиля в Стамбуле в знак протеста.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.