Блинкен обсудил с коллегами из стран G7 военную поддержку Израиля

Согласно информации, предоставленной американским государственным департаментом, госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с коллегами из других стран «Большой семерки». В ходе обсуждения эскалации палестино-израильского конфликта, участники разговора подняли вопросы военной поддержки Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече подтвердили общую приверженность возможности самообороны Израиля и затронули тему необходимости освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа.

Также стало известно, что президент США Джо Байден в четверг выступит с речью в прайм-тайм из Овального кабинета об «ответе своей страны на террористические атаки ХАМАС против Израиля и конфликте на Украине». Об этом сообщил Белый дом.

Гуманитарная помощь Газе и оккупированному Западному берегу в размере 100 миллионов долларов, о которой президент США Джо Байден объявил в Тель-Авиве, будет получена из заранее одобренного финансирования.

Бюро по народонаселению, беженцам и миграции США предоставляет 66 миллионов долларов из существующего финансирования. Это должно обеспечить воду, необходимый минимум питания, жилье и медицинские услуги палестинцам, пострадавшим в результате конфликта, сообщил CNN представитель Белого дома.

Агентство США по международному развитию предоставит дополнительные 34 миллиона долларов для покрытия непредвиденных потребностей по мере их возникновения.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.