В США обвинили Израиль в намерении устроить в Газе подобие Хиросимы

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима. Об этом он написал в статье на платформе Substack.

«Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», — приводит Херш слова своего источника, знакомого с планами армии Израиля.

Журналист, также ссылаясь на источников, заявил, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа для того, чтобы ликвидировать всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них. По его словам, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключается в том, чтобы израильские военные уничтожили «всех членов ХАМАС, кого смогут найти».

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.