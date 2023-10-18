Зеленский встретился с румынским премьером

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку и обсудил развитие новых путей транзита украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Стороны обсудили будущую военную поддержку Украины со стороны Румынии и сферу продовольственной безопасности, в том числе важность развития новых логистических путей транзита украинской с/х продукции по румынской территории.

«Спасибо Румынии за поддержку Украины, украинского народа и за пакеты военной помощи, которые усилили нас на поле боя», — сообщил Зеленский.

До этого глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил, что достигнут компромисс с Киевом о правах проживающего на Украине румынского национального меньшинства. Об этом, ссылаясь на интервью премьер-министра румынскому телевидению.

Ранее украинские уклонисты рассказали об угрожающих жизни медведях на границе с Румынией.