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Зеленский встретился с румынским премьером

Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Чолаку

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Nina Liashonok/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку и обсудил развитие новых путей транзита украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Стороны обсудили будущую военную поддержку Украины со стороны Румынии и сферу продовольственной безопасности, в том числе важность развития новых логистических путей транзита украинской с/х продукции по румынской территории.

«Спасибо Румынии за поддержку Украины, украинского народа и за пакеты военной помощи, которые усилили нас на поле боя», — сообщил Зеленский.

До этого глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил, что достигнут компромисс с Киевом о правах проживающего на Украине румынского национального меньшинства. Об этом, ссылаясь на интервью премьер-министра румынскому телевидению.

Ранее украинские уклонисты рассказали об угрожающих жизни медведях на границе с Румынией.

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