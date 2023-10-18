Россия потребовала объективного расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в Газе

Россия выступает за объективное расследование удара по больнице «Аль-Ахли» в Газе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации, сообщают РИА Новости.

«Мы требуем проведения объективного расследования этого преступления и наказания виновных», — сказал он.

17 октября по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен ракетный удар. Медицинское учреждение на момент нападения было переполнено. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части несовместимые с жизнью травмы получили сотни пациентов. Общественные деятели сравнили удар по палестинской больнице с атаками ВСУ по госпиталям.

Президент США Джо Байден заявил об уверенности, что Израиль не причастен к удару по больнице в Газе. В ХАМАС, в свою очередь, подчеркнули, что в скором времени представят доказательства вины Израиля. «Газета.Ru» собрала главное на эту тему.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.