Эрдоган обвинил СБ ООН в невыполнении своих обязанностей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН не выполнил свои обязанности по части урегулирования конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.

«Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и массовое наказание населения Газы», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган высказался за создание еврейского и арабского государств в Палестине.

До этого Путин призвал к созданию независимого государства Палестина. По словам российского лидера, целью сторон палестино-израильского конфликта должна стать «реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем».

Формула о создании двух государств на территории Палестины была закреплена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1947 года резолюцией № 181 незадолго до создания Израиля 14 мая 1948 г.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.