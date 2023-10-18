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Эрдоган обвинил СБ ООН в невыполнении своих обязанностей

Эрдоган обвинил СБ ООН в невыполнении обязанностей по урегулированию конфликтов

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН не выполнил свои обязанности по части урегулирования конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.

«Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и массовое наказание населения Газы», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган высказался за создание еврейского и арабского государств в Палестине.

До этого Путин призвал к созданию независимого государства Палестина. По словам российского лидера, целью сторон палестино-израильского конфликта должна стать «реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем».

Формула о создании двух государств на территории Палестины была закреплена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1947 года резолюцией № 181 незадолго до создания Израиля 14 мая 1948 г.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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