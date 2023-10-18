Байден вылетел из Израиля

Самолет президента США Джо Байдена вылетел из Тель-Авива. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

18 октября Байден находился в Израиле с визитом. Нынешний глава Белого дома провел несколько встреч с военно-политическим руководством страны. Он выразил солидарность американских властей с Израилем в условиях резкого обострения эскалации.

Сразу после вылета самолета Байдена в центре Израиля прозвучала воздушная тревога. По информации армейской пресс-службы, сирены прозвучали впервые за день в еврейском государстве, предупреждая население об угрозе ракетной атаки.

В ходе своего визит американский президент объявил, что США направит $100 млн гумпомощи для сектора Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.