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В МИД РФ напомнили Западу о том, что происходит с поставляемым Киеву оружием

МИД РФ призвал Запад задуматься о судьбе поставляемого на Украину оружия

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Максим Блинов/РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что оружие, которое США и европейские страны поставляют на Украину, уничтожается. Об этом сообщают «Известия».

«Жизнь показывает, что поставленные танки и бронемашины горят, гаубицы уничтожаются, ракеты сбиваются. Так будет и впредь», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что странам Запада следует задуматься о том, что они будут делать, когда им нечего будет поставлять на Украину, а ослабить Россию не удастся.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что считает смешными заявления о том, что РФ «проигрывает войну» на Украине. Президент задал вопрос, если Россия проиграла, то зачем тогда США поставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По его словам, в таком случае Вашингтону нужно забрать их и другое вооружение назад, сесть «за блины» и приезжать «к нам на чаепитие».

До этого газета The New York Times писала, что США отправили Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска применяют ATACMS. До этого сообщалось, что поставки были совершены тайно, чтобы войска РФ не успели подготовиться.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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