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Представитель РФ в ООН раскритиковал позицию США по резолюции Бразилии

Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом вето США в ООН по Израилю

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Reuters

Блокировка проекта резолюции Бразилии, призывающего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа, стала для США огромным внешнеполитическим провалом. Такое мнение выразил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось», — написал дипломат в Telegram.

18 октября Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бразилии по палестино-израильскому конфликту. За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза ООН, Великобритания и Россия воздержались от голосования, только США проголосовали против.

17 октября также не был принят проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждаются удары по сектору Газа и стороны призывают прекратить огонь. Резолюция не набрала необходимого числа голосов — за нее проголосовали всего пять стран.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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