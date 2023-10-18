Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент ЮАР и Зеленский обсудили мирное урегулирование на Украине

Зеленский и Рамапоса обсудили по телефону мирное урегулирование на Украине

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого они обсудили урегулирование на Украине и зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление канцелярии президента ЮАР.

«Президент Рамафоса заверил, что ЮАР продолжит активное участие в Африканской мирной инициативе и в переговорах по Формуле мира в Украине, которые проводятся на уровне советников по национальной безопасности», — сказано в сообщении.

Согласно тексту, в ходе телефонной беседы с Зеленским, которая была инициирована по его просьбе, стороны подтвердили настрой на «более тесное сотрудничество и общее стремление к мирному урегулированию российско-украинского конфликта».

Как заявили в канцелярии, лидер Южно-Африканской Республики приветствовал приверженность главы украинского государства возобновлению зерновой сделки. Они оба «пообещали продолжать совместную работу в этом направлении».

Там указали, что Рамафоса также призвал «к немедленному прекращению насилия, возвращению заложников и безотлагательному открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа.

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий