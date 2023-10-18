Президент ЮАР и Зеленский обсудили мирное урегулирование на Украине

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого они обсудили урегулирование на Украине и зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление канцелярии президента ЮАР.

«Президент Рамафоса заверил, что ЮАР продолжит активное участие в Африканской мирной инициативе и в переговорах по Формуле мира в Украине, которые проводятся на уровне советников по национальной безопасности», — сказано в сообщении.

Согласно тексту, в ходе телефонной беседы с Зеленским, которая была инициирована по его просьбе, стороны подтвердили настрой на «более тесное сотрудничество и общее стремление к мирному урегулированию российско-украинского конфликта».

Как заявили в канцелярии, лидер Южно-Африканской Республики приветствовал приверженность главы украинского государства возобновлению зерновой сделки. Они оба «пообещали продолжать совместную работу в этом направлении».

Там указали, что Рамафоса также призвал «к немедленному прекращению насилия, возвращению заложников и безотлагательному открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа.

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.