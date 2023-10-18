Бундесвер перебросил спецназ на Кипр из-за ситуации в секторе Газа

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) из-за эскалации палестино-израильского конфликта перебросил на Кипр специальные подразделения, которые смогут при необходимости эвакуировать граждан Германии. Об этом пишет газета Bild.

По данным источников издания в силовых структурах, членов командования спецназа направили на Кипр на тот случай, если конфликт между Палестиной и Израилем расширится, то возникнет необходимость вывозить немцев из соседних стран.

Также на Кипр перебросили и силы GSG 9 — подразделения полиции ФРГ, которые специализируются на спасении заложников. По информации германских властей, ВС ФРГ готовы к различным сценариям развития событий на Ближнем Востоке.

В публикации обратили внимание, что речь может идти не только об освобождении захваченных палестинским движением ХАМАС граждан Германии, но и об эвакуации немцев из сектора Газа и Ливана.

18 октября Германия потребовала обеспечить гуманитарный доступ к Газе. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, находящиеся в регионе люди нуждаются в помощи и поддержке.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.