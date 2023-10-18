СБ ООН не принял проект бразильской резолюции по Ближнему Востоку

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бразилии по палестино-израильскому конфликту, США наложили вето, сообщает ТАСС.

За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза ООН. Великобритания и Россия воздержались от голосования, против проголосовали только США.

Резолюция может быть принята, если за нее проголосуют как минимум 9 из 15 членов Совбеза ООН и ни одно государство не наложит вето.

17 октября сообщалось, что Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждаются удары по сектору Газа и стороны призывают прекратить огонь. Резолюция не набрала необходимого числа голосов — за нее проголосовали всего пять стран. В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сомневается в том, что Совбез международной организации сможет принять проект бразильской резолюции. По его словам, причина этого не в РФ, а в других странах и их приоритетах, которые заключаются в том, «чтобы размыть проект, насколько это только возможно».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.