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Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость

Лавров: Россия поддерживает стремление КНДР отстаивать свою независимость

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия полностью поддерживает курс Пхеньяна на независимость и самостоятельный путь развития. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на официальном приеме от имени правительства КНДР, передал ТАСС.

«РФ выражает свою солидарность и полную поддержку стремлению КНДР <…> к отстаиванию своей независимости», — отметил глава ведомства.

Лавров подчеркнул важность для народа иметь право самому определять свою судьбу и пути своего развития. По словам российского министра, КНДР прямо и открыто заявляет «о своей солидарности с РФ».

Глава МИД РФ находится с визитом в КНДР 18-19 октября. Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту в среду. Лаврова встречали около двух сотен граждан КНДР в национальных костюмах.

Давая характеристику своему визиту в КНДР, министр иностранных дел обратил внимание, что его поездка является возможностью обсудить все достигнутые договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Ранее в КНДР сочли заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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