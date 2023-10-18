Депутаты Верховной рады поскандалили из-за TikTok и OnlyFans

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук попросил депутата Алексея Гончаренко остановить трансляцию заседания украинского парламента в социальной сети Tik-Tok. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

Во время заседания Стефанчук предостерег Гончаренко от того, чтобы тот сменил эту платформу на сервис OnlyFans, специализирующийся на эротическом контенте. В ответ депутат призвал спикера соблюдать регламент. Стефанчук в ответ сказал, что они находятся не на базаре.

«А во-вторых, я переживаю, чтобы вы с TikTok не скатились в PornHub или OnlyFans», — добавил он.

До этого Алексей Гончаренко заявил, что власти Украины «заигрались», теперь Киеву необходимо полностью менять подход в общении с партнерами на Западе.

Ранее депутат Рады Шевченко устроил скандал, придя на заседание в военной форме.