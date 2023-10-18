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Власти Израиля одобрили возможность эвакуации из приграничных с Ливаном территорий

Израиль одобрил возможность эвакуации жителей в зоне 5 км от границы с Ливаном

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Власти Израиля одобрили разрешение на эвакуацию жителей населенных пунктов на севере страны, которые расположены на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Отмечается, что данное решение правительства разрешает израильской армии проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы.

Уточняется, что это не означает немедленной эвакуации в указанных районах.

Ранее 18 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси, в котором международная гуманитарная помощь будет предоставляться по мере необходимости.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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