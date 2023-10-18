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Лавров дал характеристику своему визиту в КНДР

Лавров: визит в Пхеньян дает возможность обсудить договоренности глав РФ и КНДР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его визит в КНДР является возможностью обсудить все достигнутые договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

«Нынешний визит дает очень хорошие возможности рассмотреть подробно каждую из доверенностей, которую достигли на высшем уровне на космодроме Восточный, и наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с двухдневным визитом в Северную Корею. Самолет министра приземлился в аэропорту Пхеньяна в среду, 18 октября, вечером по местному времени. Отмечается, что несмотря на проливной дождь, Лаврова встречали около двух сотен граждан КНДР в национальных костюмах с цветами.

В ходе двухдневного визита запланированы переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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