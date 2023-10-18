В Грузии объявили о превращении президента в лидера оппозиции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили лишь формально остается главой государства, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости. По его словам, политик теперь руководит лишь крупнейшей оппозиционной партией страны — «Единым национальным движением».

«С сегодняшнего дня в течение года Зурабишвили будет формальным президентом. Она будет не президентом Грузии, а президентом «Единого национального движения», — сказал Кобахидзе после провала голосования по импичменту Зурабишвили в парламенте Грузии.

Он добавил, что большинство грузинских депутатов выступили в пользу увольнения президента. Кобахидзе подчеркнул, что Зурабишвили недостойна президентства с точки зрения законодателей.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. Реализация импичмента требовала поддержки не только партии власти, но и оппозиции. В итоге «Грузинской мечте» не удалось собрать нужного количества голосов для отстранения Зурабишвили.

Ранее президент Грузии обратилась к ЕС с просьбой из-за России.