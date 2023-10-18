РФ сможет проводить ядерные испытания в ответ на действия США

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что с отзывом ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия сможет проводить свои испытания в ответ на соответствующие испытания Соединенных Штатов без нарушения своих обязательств по договору. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что РФ ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году, и с тех пор ждала, когда то же самое сделаюи США, но они в 2018 году официально отказались от ратификации.

«Тем самым сегодня ситуация уравнялась – мы имеем возможность проводить испытания (ядерного оружия, — «Газета.Ru») в ответ на американские испытания без нарушения своих обязательств по договору», — отметил он.

18 октября Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). За закон проголосовали 438 депутатов.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Совфед на пленарном заседании 25 октября рассмотрит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — международный договор, направленный на запрет испытательных взрывов ядерного оружия. Договор принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года

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