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Израиль эвакуировал посольства из Египта и Марокко

Израиль эвакуировал посольства из Египта и Марокко из-за митингов у дипмиссий

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Reuters

Израиль эвакуировал свои диппредставительства в столицах Египта и Марокко из-за демонстраций, вызванных обострением ситуации в секторе Газа, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

«Министерство иностранных дел эвакуировало персонал посольств Израиля в Рахате (Марокко) и Каире (Египет) из-за демонстраций, вызванных ситуацией в секторе Газа», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, в посольствах Израиля по всему миру объявлен режим повышенной готовности. Подчеркивается, что израильских дипломатов, которым угрожает опасность, будут эвакуировать. Сотрудников посольств попросили не покидать свои дома без необходимости.

Ранее в этот день сообщалось, что у посольства Израиля в столице Иордании Аммане начались беспорядки.

16 октября издание Bild писало, что во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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